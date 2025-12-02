Yaşam

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobil paramparça oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki TIR'a çarptı. Olayda araç adeta kağıt gibi ezilirken otomobilin içindeki 2 genç hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a çarptı.

FOTOĞRAF: İHA

Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

