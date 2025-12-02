Düşük faizli kredi tuzağı büyüyor
Dijital dolandırıcılar yeni yöntemle sahada. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte kredi ilanları sosyal medyada hızla yayılıyor. Gerçek site görünümlü sahte sayfalara yönlendirilerek kart ve SMS şifreleri hedef alınıyor.
Türkiye'de bankalar son günlerde müşterilerine daha sık güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte "düşük faizli yüksek tutarlı kredi" ilanları özellikle sosyal medya platformlarında dikkat çekici bir artış gösteriyor.
YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER
Bu yeni dolandırıcılık yöntemi genellikle sosyal medya üzerinden başlıyor. Bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru şablonlarını taklit eden sahte reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar, gerçek bir kampanya havası yaratacak kadar profesyonel tasarlanıyor.
Reklama tıklayan kullanıcı, bankanın internet sitesine benzeyen bir ara yüze yönlendiriliyor ve bu noktada kart bilgileri, müşteri numaraları, şifreler veya SMS onay kodları hedef alınıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte son aylarda belirgin bir ivme kazandı.
Dolandırıcıların sosyal medya sonrası uyguladığı ikinci aşama ise telefonla devam ediyor. Sosyal medya tuzağına düşen kullanıcılar kısa süre içinde "bankadan arıyoruz" iddiasıyla telefon alabiliyor.
Arayan kişi, kullanıcının adını soyadını doğru söyleyerek güven kazanıyor ve ardından işlem onayı için gelen SMS kodunun paylaşılmasını istiyor. Ankara'da yaşayan bir kullanıcının başına gelen olay buna örnek niteliğinde.