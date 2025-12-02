Düşük faizli kredi tuzağı büyüyor

Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:20

Türkiye 'de bankalar son günlerde müşterilerine daha sık güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte "düşük faizli yüksek tutarlı kredi" ilanları özellikle sosyal medya platformlarında dikkat çekici bir artış gösteriyor.

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER



Bu yeni dolandırıcılık yöntemi genellikle sosyal medya üzerinden başlıyor. Bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru şablonlarını taklit eden sahte reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar, gerçek bir kampanya havası yaratacak kadar profesyonel tasarlanıyor.

Reklama tıklayan kullanıcı, bankanın internet sitesine benzeyen bir ara yüze yönlendiriliyor ve bu noktada kart bilgileri, müşteri numaraları, şifreler veya SMS onay kodları hedef alınıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte son aylarda belirgin bir ivme kazandı.