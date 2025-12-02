Düğün hayali gerçek olan Down Sendromlu Ezgi’nin mutluluğuna ortak olan polisler yürekleri ısıttı

Hatay’da yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ezgi Halman’ın hayalleri gerçekleştirilerek temsili düğün yapıldı. Polis ekiplerinin katıldığı konvoyla başlayan düğün gerçeğini aratmazken Ezgi ve ailesi unutulmaz anlar yaşadılar.

Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Halman ile Selvinaz Halman çiftinin 4 çocuğunda biri olan 28 yaşındaki down sendromlu Ezgi Halman, uzun yıllardır gelinlik giyme hayaliyle yaşıyordu.

Halman ailesi; Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel bir rehabilitasyon merkezi işbirliğinde Ezgi'nin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Down sendromlu Ezgi, gerçeğini aratmayan düğünde konvoyla evinden alınarak düğüğn salonuna getirildi ve damatsız düğünde gelinliğiyle doyasıya eğlendi. Gelinlik giymek ve düğün hayali gerçekleşen Ezgi'nin düğünde arkadaşlarıyla ve polis ekipleriyle birlikte oynadıkları eğlenceli anlar yürekleri ısıttı. Evladına dört dörtlük bir düğün yapıldığı için mutlu olduğunu ifade eden anne Selvinaz, mutlu olduğunu söyledi.

Evladının hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden anne Selvinaz Halman, "Ezgi çok iyi biri ve rahatsızlığı yok. Kızım Ezgi down sendromlu ve konuşmada engeli var. Kendini ifade edemiyor. Bugünkü düğün çok güzeldi. Bu düğünden dolayı hem kendim hem de kızım adına mutlu oldum. Kızım mutlu olduğunda biz de mutlu olduk. Sürekli bana kızım bana gelinlik giydir diye soruyordu. Çok şükür kızımın gelinlik hayali gerçek oldu. Benim kızım gibi çocukların imkanları varsa onların da hayallerini gerçekleştirelim. Onlar mutlu olursa bizlerle de mutlu oluyoruz. Kızımın; kınası, eğlencesi, gelinliği giydirmesi, konvoy gibi bildiğiniz bir düğün yapıldı" dedi.

Gelinlik giymek ve düğün yapmak gibi hayali olan Down sendromlu Ezgi'nin hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Ersen Gök, "Bu hafta 3 Aralık Dünya engelliler Günü yaklaşıyor. Kızımız Ezgi'nin en büyük hayali düğün yapma ve gelinlik giyme gibi bir hayali vardı. Biz de Ezgi'nin hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. İlk başlarda düğün davetiyeleri dağıttık, kurban koçumuzu kestik, bayrak töreni, düğün yemeğimizi, polis ekiplerimizin eşliğinde konvoyu da yaptık. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz, Ezgi'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ezgi bugün çok heyecanlıydı. Ezgi annesine dediğine göre bu gece hiç uyumamış. Onu mutlu etmek çok güzeldi ve onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.