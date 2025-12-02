Başkentte servis aracı kamyon ile çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki servis aracı önünde ilerleyen kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda servis aracının şoförü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

02.12.2025 05:36

Kaza, Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeki servis aracının sürücüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle servis aracının şoförü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan servis sürücüsü hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

