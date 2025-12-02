Aksaray’da dehşet! Ortaokul öğrencisi yaşıtı tarafından bıçaklandı

Giriş Tarihi: 02.12.2025 18:16

Fotoğraf (DHA)

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi M.M.A. ile parkta karşılaştığı aynı okuldan bir akranı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akranı tarafından sol kol ve bacağından bıçakla yaralanan M.M.A., kanlar içinde yere yığıldı.