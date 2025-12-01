TEM'de feci kaza! Kullandığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:30

ÖNCE BARİYERE SONRA BETON DUVARA ÇARPTI! TIR ALTINDA KALDI



Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, tırın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

