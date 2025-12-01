Yaşam

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 3 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.M.'nin (18) evine operasyon düzenledi.

Aramada 3 bin 740 sentetik ecza hapı, 0,20 gram uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.