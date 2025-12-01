Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 3 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.M.'nin (18) evine operasyon düzenledi.
Aramada 3 bin 740 sentetik ecza hapı, 0,20 gram uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.