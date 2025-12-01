Kepçe altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kars’ın Kağızman ilçesinde yol çalışması sırasında kepçenin altında kalan emekli imam Hasan Kan (70) hayatını kaybetti. Kepçe operatörü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde belediyenin yürüttüğü yol çalışması sırasında kepçenin altında kalan emekli imam Hasan Kan (70), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Kağızman Belediyesi'nde görevli operatör Murat Kuş'un (37) kullandığı kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yaparken, çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı. İş makinesinin altında kalan Hasan Kan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları, Kan'ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü Murat Kuş gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.