Kars'a mevsimin ilk karı

Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta, uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet şehir merkezine ulaştı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kars merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, başta Kars kalesi olmak üzere kenttin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.