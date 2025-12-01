Yaşam

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi, ekiplerce kurtarıldı. Gemi Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan "SEA ARIES" isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 römorkörlerinin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.