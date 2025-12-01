Bursa'da pizzacıya silahlı saldırı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde, motosikletle gelen 2 şüpheli bir pizzacıya 5 el ateş açtı. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederek hasara yol açtı.

Bursa'da bir pizzacıya motosikletle gelen 2 şüpheli, 5 el ateş açtı. İş yerinde hasar oluşurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeden motosikletle gelen 2 şüpheli yanlarında getirdiği tabancayla pizza işletmesine 5 el ateş açtı. Camlara isabet eden kurşunlar iş yerinde hasara yol açtı. Şüpheliler hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

