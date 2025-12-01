Balıkesir Burhaniye de yazlıklar su altında kaldı

Burhaniye ilçesinde sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Çok sayıda işyeri ve evin bodrumu sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 09:44

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Sağanak, yolları göle çevirirken, hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye'de dünden beri düşen sağanak, zaman zaman etkisini artırırken, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı. İlçe genelinde tarım arazileri suyla doldu.