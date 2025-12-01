Aydın'da 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı, Konak Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi olmayan Dıvarcı’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:19

Aydın'ın Söke ilçesinde 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Konak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Dıvarcı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, odasında hareketsiz halde yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izi bulunmayan Dıvarcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

