Van'da otomobil Zernek Baraj Gölü'ne uçtu! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sabah saatlerinde Van'da korkunç bir olay meydana geldi. Otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, aracın içinde bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.

Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Araçta bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.