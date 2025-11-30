Doğuş Sitesi 'Yarısı Bizden' ile yenileniyor! Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Doğuş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay'ın "O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler" mesajını alıntılayarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile, sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız" dedi.

Doğuş Sitesi'nin dönüşümü ile ilgili bilgi veren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, "Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahiplerimizle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu kentsel dönüşüm projesiyle hak sahiplerimize en yakın zamanda teslimlerini yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Hak sahibi Orhan Yeniay, "Kentsel dönüşüme geçmek istemeyen vatandaşlara sesleniyorum; o çürük evlerde beklemesinler bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

Küçükçekmece’deki 8 bloklu Doğuş Sitesi

SAKİNE NAVRUZ: ARKAMIZA DEVLETİ ALDIK

Hak sahibi Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek, "Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50'si başladı. Yüzde 50'si de geride gelecek eminim" dedi. Sakine Navruz ise Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili şöyle konuştu: Destek olarak arkamıza devleti aldık. Biliyoruz ki devletimiz bize sahip çıktı ve bize çok güzel evler teslim edecek. Şimdi yıkılıyor ve yeni evler olacak. En azından çocuklarımızla, ailelerimizle huzur içinde oturup yaşamak istiyoruz. Çünkü binalarımız ciddi anlamda hasarlıydı. Ve bu bizimle birlikte bütün aileleri tedirgin ediyordu. Şimdi süreç başladı, eminim ki hızlı ilerleyecek.