Ceza infaz kurumu personeli alev alan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı

Giriş Tarihi: 30.11.2025 01:56

FOTOĞRAF: DHA

Bakan Tunç'un aktardığına göre Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personel, seyir hâlindeyken alev alan hafif ticari araca hızla müdahale ederek araçta bulunan 5 kişilik aileyi güvenli şekilde tahliye etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Personelimizin anında ve cesur müdahalesi takdire şayandır. Kendilerini bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.