Ceza infaz kurumu personeli alev alan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı
Gaziantep’te seyir halindeyken yanan hafif ticari araca müdahale eden ceza infaz kurumu personeli, araçtaki 5 kişiyi saniyeler içinde tahliye ederek faciayı önledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personeli tebrik etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te ceza infaz kurumu personelinin alev alan araçtan 5 kişilik ailenin hayatını kurtararak büyük bir faciayı önlediğini duyurdu.
Bakan Tunç'un aktardığına göre Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personel, seyir hâlindeyken alev alan hafif ticari araca hızla müdahale ederek araçta bulunan 5 kişilik aileyi güvenli şekilde tahliye etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Personelimizin anında ve cesur müdahalesi takdire şayandır. Kendilerini bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.