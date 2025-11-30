Çanakkale’de heyelan yolu felç etmişti! Ulaşım yeniden açıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan nedeniyle Sazlı köyü sahil yoluna aktı. Kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası; beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı. Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.