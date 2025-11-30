Yaşam

Çanakkale’de heyelan yolu felç etmişti! Ulaşım yeniden açıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan nedeniyle Sazlı köyü sahil yoluna aktı. Kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Çanakkale’de heyelan yolu felç etmişti! Ulaşım yeniden açıldı

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, sağanak yağmurla tepeden yuvarlanan kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu (DHA)Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, sağanak yağmurla tepeden yuvarlanan kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu (DHA)

Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası; beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı. Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN