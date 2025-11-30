Bursa'da polisin dur ihtarına uymadı! Çamura saplanan araçtan çıkıp ormana kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine bir otomobile dur ihtarında bulunmasının ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından sıkı takibe alınan araç kaçmayı sürdürürken, şahıs otomobili ile ormana girdi. Polis ekipleri aracın çamura saplandığı tespit ederken şüpheliye yönelik arama yakalama çalışması sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, içerisinde silahlı şüphelilerin bulunduğu ihbarı üzerine 16 LNV 97 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ekiplerin sıkı takibe aldığı otomobil, ilçe merkezinden kırsala doğru yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçmaya sürdürdü. Şüpheli, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde tarlada ilerlediği sırada aracının çamura saplanmasıyla durmak zorunda kaldı. Otomobilini kilitleyip yaya olarak ormana kaçan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Ekipler bölgede arama çalışması başlatırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

