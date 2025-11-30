Ankara’da iki kardeş pitbull dehşeti yaşadı: Biri yüzünden biri göğsünden yaralandı

Foto: İHA

"KÖPEK ISIRIĞI OLDUĞU İÇİN DİKİŞ ATAMIYORLAR"

Apartman sakinlerinin ilgili yerlere şikayet etmesine rağmen önlem alınmadığını iddia eden baba Öztürk, "Doktorlar şu an bir şey yapamıyorlar. Çocuk ufak olduğu için ve yarası çok büyük olduğu için dikiş atamıyorlar. Köpek ısırığı olduğu için dikiş atamıyorlar. Çocuğumun kulağından da kan gelmeye başladı. Onun için de ayrı bir yere götürdük. Köpeği daha önce şikayet ettik. Tam karşı komşum olduğu için her seferinde küçük kızımı korkuttu. Asansörden çıkıyoruz, karşı karşıya geliyoruz, üstümüze saldırıyor. Sahibi köpeği tutamıyor, köpek sahibini sürükleyip götürüyor. Biz artık baş edemedik, en son da çocuğumu ısırdı. Çocuğumun suratı çok kötü durumda" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.