Öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu!
İzmir’de 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkının kaldırılmasına yönelik uygulama, Zağlı ailesinin açtığı davayla yargıya taşındı. İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından dosya Danıştay’a sevk edildi. Sürecin bu aşamaya gelmesiyle birlikte belediye tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Haziran 2024 itibarıyla aldığı kararla 30 yaş üzerindeki öğrencilerin indirimli İzmirim Kart kullanımına son verilmesi, kentte hukuk mücadelesine dönüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören 61 yaşındaki Adnan Zağlı ile 45 yaşındaki eşi Günay Zağlı, karar sonrası ulaşım maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle belediyeye karşı dava açtı.
Çift, hem uzak kampüslerine ulaşımda hem de ikiz kızlarını yaz aylarında götürdükleri tekvando kursu nedeniyle ciddi maddi yük yaşadıklarını belirterek düzenlemenin iptalini talep etti. İzmir İdare Mahkemesi davayı reddetse de, dosya istinafa taşındı.
HUKUKA UYGUN DEĞİL
Sabah'ın haberine göre İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, belediyenin 30 yaş sınırı uygulamasının hukuka uygun olmadığına hükmederek kararı bozdu. İstinaf kararında, öğrencilere tanınan indirimlerin sosyal devlet ilkesinin gereği olduğu vurgulandı; 30 yaş sınırının ise "çalışma hayatına katılım varsayımına" dayandığı belirtildi.