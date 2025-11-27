Öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu!

Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin 1 Haziran 2024 itibarıyla aldığı kararla 30 yaş üzerindeki öğrencilerin indirimli İzmirim Kart kullanımına son verilmesi, kentte hukuk mücadelesine dönüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören 61 yaşındaki Adnan Zağlı ile 45 yaşındaki eşi Günay Zağlı, karar sonrası ulaşım maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle belediyeye karşı dava açtı.

Zağlı ailesi

Çift, hem uzak kampüslerine ulaşımda hem de ikiz kızlarını yaz aylarında götürdükleri tekvando kursu nedeniyle ciddi maddi yük yaşadıklarını belirterek düzenlemenin iptalini talep etti. İzmir İdare Mahkemesi davayı reddetse de, dosya istinafa taşındı.