Muş’ta aç kalan tilki şehir merkezine indi

Muş’ta yiyecek arayan bir tilki, gece saatlerinde çarşı merkezine indi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 18:52

Kent merkezinde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak amacıyla cadde ve sokaklarda dolaşmaya başladı. Araçların ve insanların arasına karışan tilki, bir süre çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu.

Tilkinin çarşı merkezine indiği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tilkinin cadde üzerinde dolaştığı görüldü.

