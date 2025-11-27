Mardin'deki sopalı kavgada can kaybı!

Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:20

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kuyumcu esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.