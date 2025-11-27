Yaşam

Mardin'deki sopalı kavgada can kaybı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kuyumcu esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25), Abdurrahman A. (51) ve Ulaş Delener sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ulaş Delener doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.