Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:38

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde 9 iş yeri, ikamet ve araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 319 paket sigara, 240 kilogram nargile kömürü, 220 elektronik kaçak sigara kartuşu, 85 litre alkol, 55 kilogram tütün, 50 puro, 25 kilogram çay ve 2 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

