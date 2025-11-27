Adliye önünde boşanma davası sonrası kavga: 5 yaralı

Kayseri'de boşanma davası sonrası adliye önünde taraflar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 12:49

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan iki taraf arasında duruşma sonrası adliye dışında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, aralarında davanın tanıklarının da olduğu 5 kişi arbedede yaralandı. Kavgaya, adliyede görevli polisler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından B.K., A.T., H.Y., M.C. ve İ.E., kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.