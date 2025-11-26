Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri cip, hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirleyen ekipler, 3 zanlıyı göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.