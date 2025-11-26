Arnavutköy'de İSKİ çilesi! Kilometrelerce trafik oluştu

Arnavutköy'de İSKİ'nin planladığı yol çalışması nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafiğe kapatılan şerit, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde başlayan yoğun trafik, gece yarısına kadar devam etti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, dron kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekipleri Arnavutköy Çevre Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde altyapı çalışması başlatmak amacıyla şerit kapattı. Ancak, yolun iş makineleriyle kapatılmasına rağmen gün boyu herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü. Bu durum, bölge trafiğini adeta kilitledi.





Yoğunluk nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında beklerken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Trafiğin hem Arnavutköy ilçe merkezi hem de çevre mahallelerdeki bağlantı yollarına kadar uzadığı belirtildi.



Cep telefonu ve dron kamerasına yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve kapanan şeritlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

