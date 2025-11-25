Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026 yılında 32 şehre çıkacak: Ziyaretçi rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:59

Türkiye'nin kültürel zenginliğini tüm yurda taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatseverlerle dolu dolu bir sezon geçirdi. Aylar boyunca süren etkinliklerle şehirler kültür ve sanatla buluşurken, festival hem toplumsal etkileşimi artırdı hem de yerel ekonomilere canlılık kattı.

RAKAMLARLA TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Bu yıl festival kapsamında 20 şehirde toplam 180 güne yayılan etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki sahne ve mekânlarda; 587 konser, 4 bin 346 sergi, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale gösterisi, bin 52 atölye gerçekleştirildi.

9 bin 645 etkinlikte sahne alan 50 bin 400 sanatçıyla festival 22 milyon kişiye ulaştı.