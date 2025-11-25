İstanbul’da eski eşini katletmişti! İfadesi kan dondurdu
İstanbul Kağıthane’de 43 yaşındaki eski eşi Nuran Şimşek’i takside başından vurarak öldüren Enis S. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde anlattıkları ise kan dondurdu.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Enis S. daha sonra kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye de silahını doğrulttu.
SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerini yaptıkları, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
'SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI'
Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek'in komşusu Selver Korkmaz, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle birşeyliği yok. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya, değer mi yani. Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi.