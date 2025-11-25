Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şahıs tutuklandı

Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamalarında 2 şahıs tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin asayişini sağlayabilmek için gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. 17-24 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 bin 170 şahıs ve 2 bin 635 araç incelendi. İncelemelerde farklı suçlardan aranması bulunan 27 şahıs yakalandı. Denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 365 gram narkotik madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin 200 TL para ele geçirildi.

Denetimler sürecinde 85 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2 şahıs tutuklandı. Araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde ise 426 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.