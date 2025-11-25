AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 25.11.2025 22:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.21'de yaşanan sarsıntı yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.