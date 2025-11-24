Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza! Meyve yüklü kamyonet devrildi

Ümraniye TEM Otoyolu'nda gece saatleri seyir halindeki otomobil sürücüsü meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet otoyola devrilirken, meyveler yola döküldü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 05:36

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde ilerleyen 06 EVC 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde giden Ömer Yeşilfidan'ın kullandığı 34 BY 2686 plakalı meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, meyveler de yola döküldü.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası devrilen kamyonet ve otomobil çekici ile olay yeniden kaldırıldı. Belediye ekipleri ise dökülen meyveleri toplayarak yolu temizledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

