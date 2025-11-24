Öğretmenler Günü yemeğinde zehirlenme şüphesi: 5 öğrenci hastaneye götürüldü

Tekirdağ Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen yemek etkinliğinde, evden getirilen yiyecekleri tüketen 5 öğrenci mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 9'uncu sınıfta, yemek etkinliği düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlanan börek, tatlı, salata ve makarnanın da aralarında bulunduğu yemekler, yine öğrenciler tarafından yendi.

Etkinliğin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladığı öne sürüldü. Durumun öğretmenlere bildirilmesi üzerine okul yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 5 öğrenciyi ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet hastanelerine götürdü. Öğrenciler, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

