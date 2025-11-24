Öğrenci yurdu önünde drift yapan sürücüye ceza

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kız öğrenci yurdu önünde bir sürücünün drift yaptığı ihbarı ile harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Olayda sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

24.11.2025 17:54

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün kız öğrenci yurdu önünde araçla drift attığı sosyal medya paylaşımları sonrası harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda söz konusu araç ile sürücüsü tespit edilip, yakalandı.

Otomobiliyle drift atan H.Y. isimli sürücüye, 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

