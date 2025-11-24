Muş’ta 112 ekipleri zorlu kış şartlarına hazır

Muş’ta çetin kış şartlarında hastaların mağduriyet yaşamaması için İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kent genelindeki 20 istasyonda hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, 366 köydeki vatandaşlara ulaşabilmek için kış mesaisine başladı. Bölgede görevlendirilen 262 personel, 28 ambulans ve 10 paletli ambulans ile vakalara anında müdahale etmek için hazır bekliyor.

Çetin kış mevsimi öncesinde araçların bakım ve onarımlarının tamamlandığını belirten il İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür, ağır kış şartlarında hastaların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için koordineli şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı bölgelerde 7/24 görev başında olacağı Söyleyen Dr. Ömür, "Malumunuz, Muş ilimiz Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir il. 392 bin nüfusa sahibiz ve yaklaşık 8 bin 178 kilometrekarelik alanda sağlık hizmeti veriyoruz. Hem Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmamız hem de Bulanık, Malazgirt ve Varto olmak üzere rakımın yüksek olduğu üç ilçemizin bulunması nedeniyle, bin 500 metreyi aşan yüksekliklere sahip alanlarımız var. Kış şartları çetin geçtiği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

Kış öncesi tüm tedbirlerin alındığı, ambulansların donanım ve bakımlarının tamamlandığını söyleyen Müdür Ömür, personelin ise gerekli eğitimlerden geçirildiği belirterek, "Araçlarımızın donanımları ve bakımları ile personelimizin eğitimleri konusunda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bu açıdan vatandaşlarımız rahat olsun; kendilerini güvende hissedebilirler. Bizler acil sağlık hizmetlerini 262 personel, 20 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 28 ambulansla vermekteyiz. Bu ambulansların yanında bir adet obez ambulans, bir adet "snow track" olarak adlandırılan kış tipi ambulans ve yaklaşık 10 adet palet takılabilir, kış şartlarına uygun 4x4 arazi aracımız mevcut. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

112'nin yoğun çalışan bir hat olduğuna dikkat çeken Ömür, gereksiz çağrıların başka bir vatandaşın hayatını riske atabileceği uyarısında bulunarak, "Ulaşamayacağımız hiçbir köy ya da mezra yok. 366 köyümüz, 180'e yakın mezramız bulunuyor ve hepsine kırsalda yarım saat içinde, merkezde ise 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; 112 malum çok yoğun çalışıyor. Gereksiz çağrılardan uzak duralım. Sizin gereksiz yaptığınız bir çağrı, başka bir vatandaşımızın hayatını ciddi ölçüde etkileyebilir. Lütfen gereksiz çağrılardan uzak duralım" dedi.