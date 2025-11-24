Kayseri'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda araçlardan biri ağaca zarar vererek, refüje çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 05:48

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında; D.K. yönetimindeki 38 GS 177 plakalı otomobil, M.Y.Ö. idaresindeki 38 ANB 391 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ANB 391 plakalı otomobil bir ağaca zarar vererek, refüje çıktı. Kazada D.K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. ile M.Y.Ö yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.Y.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

