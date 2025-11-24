Yaşam

İzmir’de facia gibi kaza! Servis otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde servis otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.20'de İzmir- Ankara Karayolu üzeri Halilbeyli Kavşağı yakınında meydana geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinden, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir tavuk fabrikasına işçi götüren Hikmet Ceylan (55) yönetimindeki 45 AUS 294 plakalı servis otobüsü, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi götüren Resul Tabakiz yönetimindeki 35 CTE 481 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada servis araçlarında bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası servis minibüsünde sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

