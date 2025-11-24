İzmir’de facia gibi kaza! Servis otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 13 yaralı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde servis otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.20'de İzmir- Ankara Karayolu üzeri Halilbeyli Kavşağı yakınında meydana geldi.
Manisa'nın Salihli ilçesinden, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir tavuk fabrikasına işçi götüren Hikmet Ceylan (55) yönetimindeki 45 AUS 294 plakalı servis otobüsü, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi götüren Resul Tabakiz yönetimindeki 35 CTE 481 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada servis araçlarında bulunan 13 kişi yaralandı.