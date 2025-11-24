İzmir’de facia gibi kaza! Servis otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Giriş Tarihi: 24.11.2025 01:37

Fotoğraf (DHA)

Manisa'nın Salihli ilçesinden, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir tavuk fabrikasına işçi götüren Hikmet Ceylan (55) yönetimindeki 45 AUS 294 plakalı servis otobüsü, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi götüren Resul Tabakiz yönetimindeki 35 CTE 481 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.