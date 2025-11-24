Gökçe Barajı kritik seviyede! 15 gün su için eylem planı devreye alındı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı, yetersiz yağışlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Baraj seviyesinin yüzde 8'e düşmesi ile 15 günlük suyun kaldığı belirtilirken bölgede Acil Su Eylem Planı devreye alındı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 22:03

Paylaş



ABONE OL

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintileri uygulanacağı, tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesileceği ifade edildi.

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklanırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nün su kalite kontrollerini artıracağı, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacağı, yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacağı kararlaştırıldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintileri uygulanacağı, tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesileceği ifade edildi.

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklanırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nün su kalite kontrollerini artıracağı, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacağı, yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacağı kararlaştırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN