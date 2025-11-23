Van'da hilal manzarası görsel şölen oluşturdu

Van'da gün batımının ardından oluşan hilal geceyi süsledi. O anlar izleyenleri hayran bırakırken vatandaşlar oluşan muhteşem manzaranın keyfini Van Gölü'nde çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:17

Van'da akşam saatlerinde beliren hilal, kentte adeta tablo gibi bir manzara oluşturdu. Gökyüzünü süsleyen hilal, bulutlarla zaman zaman oluşturduğu uyumlu görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İnce hilalin süzülen parlak ışığı, şehir siluetiyle birleşerek görsel bir şölen sundu. Gözlem süresinin kısa olduğu hilal evresi, özellikle Van Gölü sahili kesiminde bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

