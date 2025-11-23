Sinop'ta korkunç saldırı! Berber iş yerinde kurşunların hedefi oldu: 2 şüpheli yakalandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanında kimliği belirsiz 2 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda berber Murat Yıldız bacağından vurularak yaralanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen saldırının ardından şüphelilerin Bartın'da yakalandığını duyurdu.
Sinop'un Ayancık ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı.
İŞ YERİ SAHİBİ BACAĞINDAN YARALANDI
Olayda iş yeri sahibi Murat Yıldız bacağından vurularak yaralanırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu.
BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından şüphelilerinin Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yayımladığı mesajında; "Dün Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın'da yakalandı.Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.