Sinop'ta korkunç saldırı! Berber iş yerinde kurşunların hedefi oldu: 2 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:21



Foto: X (Ekran Görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından şüphelilerinin Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yayımladığı mesajında; "Dün Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın'da yakalandı.Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.