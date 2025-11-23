Saitabat Şelasi'nde koylan ikli kişi için ekipler seferber oldu

Bursa’nın Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi’nde yürüyüşe çıkan 2 kişi dönüş yolunu bulamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışma sonrasında yerleri tespit edilen ikili kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Saitabat Şelalesi mevkiinde yürüyüş yapan G.Ö. (29) ve D.Y.'nin (24) kaybolduğu bildirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar için AFAD Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları noktadan güvenli alana ulaştırdı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

