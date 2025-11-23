Yaşam

Manisa'da acı olay! Anestezi memuru hastanede ölü bulundu

Manisa'da Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi memuru hastanenin tuvaletinde ölü bulundu. Mehmet Özcan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde geçici görevle çalışmakta olan anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40) hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Hayatını kaybeden anestezi memuru Mehmet Özcan (Foto: İHA)Hayatını kaybeden anestezi memuru Mehmet Özcan (Foto: İHA)

Mehmet Özcan'ın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan ve Kırkağaç'a geçici görevle geldiği ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vefatıyla çalışma arkadaşlarını yasa boğan Mehmet Özcan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

