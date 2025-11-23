Manisa'da acı olay! Anestezi memuru hastanede ölü bulundu

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:21

Olay, Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Kırkağaç Devlet Hastanesi 'nde geçici görevle çalışmakta olan anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40) hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Hayatını kaybeden anestezi memuru Mehmet Özcan (Foto: İHA)

Mehmet Özcan'ın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan ve Kırkağaç'a geçici görevle geldiği ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vefatıyla çalışma arkadaşlarını yasa boğan Mehmet Özcan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.