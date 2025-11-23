Hastaneye gelen şahıs 5. kattan atladı! 1 ölü

Batman’da bir kişi yakını olmamasına rağmen Eğitim ve Araştırma Hastanesine girerek bilinmeyen bir nedenle kendini 5’inci kattan aşağı attı. Olay sonrası hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 04:26

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, hastanenin 5'inci katında meydana geldi. Hastanede kimsesi bulunmamasına rağmen binaya giren A.Ç., iddiaya göre gözlerini bağladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Ç. kurtarılamadı. A.Ç.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN