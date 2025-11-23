Bir garip hırsız: Paraları çalıp kendisine yemek yapmayı denedi! Olmayınca tatlıyı yedi
Bursa Yıldırım’da bir hırsız, gece bir pilavcıya camdan girip kasadaki bozuk paraları aldı. Kendisine yemek yapmayı deneyen hırsız gaz kapalı olduğu için başarısız olunca dolaptaki tatlıyı yiyerek çalışanların kulaklık ve şarj aletlerini çaldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir pilavcıya camdan giren hırsız, kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı. Ancak dükkanın gazı kapalı olduğu için yemek hazırlamayı başaramadı.
YEMEK YAPAMAYINCA TATLIYI YEDİ
İşyerinde çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini alan hırsıza işyeri sahibi çağrıda bulundu.
Millet Mahallesi'ndeki işyerine girip dolaptaki tatlıyı yiyen ve içeceği içen şüpheli, daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı.
"EŞYALARI GERİ VERİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAM"
İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.