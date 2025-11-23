Yaşam

Berber dükkanına kurşun yağmuru! 1 kişi yaralandı o anlar kamerada

Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişinin bir berber dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda berber bacaklarından yaralandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişi, berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi.

BERBER DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA!

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu.

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

