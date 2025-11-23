Berber dükkanına kurşun yağmuru! 1 kişi yaralandı o anlar kamerada
Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişinin bir berber dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda berber bacaklarından yaralandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişi, berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı.
Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu.
Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.