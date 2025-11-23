Bakan Göktaş'tan şehit pilot Caner Kandemir'in ailesine ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gürcistan'da düşen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Göktaş, şehit pilot Kandemir'in kederli ailesi ile sohbetin ardından baş sağlığı mesajını iletti.
Bakan Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Gürcistan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk, şehidimizi dualarla andık. Kahraman şehidimizin ailesi bizlere emanet. Onların daima yanında olmak ve şehidimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gönül borcumuzdur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.