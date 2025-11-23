Aydın’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
Aydın’ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
A.T. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çeştepe Mahallesi'nde içinde su olmayan kanala devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki F.Y. yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.