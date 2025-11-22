Sefa Çakır’ın “Kapıyı Dışarıdan Kapattım | I Closed the Door from the Outside” isimli solo sergisi Vision Art Platform'da

22.11.2025

Vision Art Platform, Sefa Çakır'ın "Kapıyı Dışarıdan Kapattım | I Closed the Door from the Outside" isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

20 Kasım 2025, Perşembe günü saat 19:00'da açılışı gerçekleşecek olan sergi,6 Ocak 2026'ya kadar Vision Art Platform, Akaretler No:35'te ziyaret edilebilir.

Kapıyı Dışarıdan Kapattım

Sanatçılar genellikle kendilerine ait bir sözlük ve dilbilgisi oluşturur; pratiklerini, sistemlerini, yöntemlerini ve estetik alışkanlıklarını olabildiğince incelikli ve gizli tutarlar. Bu durum, biçimsel olarak kurgulanmış imge üretiminin gizemine katkıda bulunur estetik olarak iddialı ve içerik açısından zengin sanat formlarına alan açmayı amaçlayan, profesyonel kurumsal ve amatör sosyal medyanın yüksek kaliteli, kusursuz biçimde üretilmiş imgeleriyle dolup taşan bir dünyada rekabet eden bir pratiğin parçası olarak.

Sergi görseli (AHABER)

Sefa Çakır ise burada bunu yapmıyor. Aksine, "Kapıyı Dışarıdan Kapattım" başlıklı bu sergide, düşünceli ve etkileyici biçimlerde uyarıcı, çağrışım yaratan ve yankı uyandıran imgeler üretme konusunda belirgin bir kesinlik ve açıklık sergiliyor. Bu imgelerden yayılan duygu, dünyanın düzeninin pek de yolunda olmadığı ve gençlerin sıkışmış bir durumda bulunduğu yönünde. Burada hiçbir şey göz alıcı ya da parlak değil; bu, tedirginliğin hâkim olduğu bir dünya.

Çakır'ın imzasını taşıyan ögeler arasında, çocuklara dair kimi zaman lirik bir nitelik taşıyan imgeler, meydan okuyan ya da hüzünlü bakışlara sahip genç yüzleri, bebeklerini kucaklayan genç anneleri, yıkık dökük ahşap evleri ve binaları, devasa arıları; ayrıca derin tonlu monokromatik kompozisyonları ve portrelerine titreşimli, canlı bir yüzey kazandıran, görüntülerine ise hareketli bir doku ekleyen "organik pikselleştirme" olarak tanımlanabilecek bir marker çizim tekniği yer alıyor.

Sergi görseli (AHABER)

*** Gary Sangster'ın metninden alıntı.

Exhibition Dates:

Sefa Çakır "Kapıyı Dışarıdan Kapattım | I Closed the Door from the Outside"

20.11.2025-06.01.2026

Ziyaret Bilgileri:

Salı - Cuma 11.00 - 18.00

Cumartesi 12.00 - 18.00

Pazar - Pazartesi KAPALI

Sergiler ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

