Kastamonu'da kan donduran olay! Muhtar meslektaşını tabancayla vurdu

Giriş Tarihi: 22.11.2025 05:44

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş etti. H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun, yanında bulunan bulanan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar köyü muhtarı Mehmet Ulukaya'ya (46) isabet etti.