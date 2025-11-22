İncirliova'da bir işyerine baskın Çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir işyerine yapılan baskında çok sayıda doldurulmuş makaron, elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada bin 800 adet doldurulmuş makaron, 25 adet gümrük kaçağı puro, 39 paket elektronik sigara kartuşu, 14 adet elektronik sigara cihazı, 27 adet elektronik sigara likiti, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 5 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan L.K. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan adli işlem yapıldı.