İki araç çarpıştı, takla atan otomobilde sürücü sıkıştı
Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, sürücü hastanede tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.